أكد مصدر مطلع صدور قرار وشيك يقضي بحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء في بحر الأسبوع الحالي توطئة لاستيعاب حصة الجبهة الثورية في الحكومة الانتقالية وتسكين ثلاثة أفراد في مجلس السيادة وأربعة في مجلس الوزراء. ونبه المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى صدور مراسيم هذا الأسبوع لتضمين اتفاقية السلام الموقعة في جوبا داخل الوثيقة الدستورية. Advertisements وكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء والسيادي بداية الأسبوع (المجلس التشريعي المؤقت) لإجازة تلك الخطوات. وتشير التسريبات إلى حصول الجبهة الثورية على وزارة الخارجية والمالية والنفط فيما لم تكشف عن هوية الوزارة الرابعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حل “السيادي والوزراء” خلال الأسبوع الحالي و(3) وزارات سيادية للثورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.