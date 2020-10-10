حركة وجيش تحرير السودان: لا رجعة عن مسار السلام

اعلنت حركة وجيش تحرير السودان جناح علي محمد حامد شاكوش انحيازها لعملية السلام التي استمرت جلساتها بجوبا. وقطعت الحركة في بيان لمسؤول المكتب الاعلامي محمد هاشم علي الفكي، انه لا رجعة عن مسار السلام مع قناعتنا انه لا يمكن ان تحقق جميع المطالب، لافتاً بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان الحركة قررت الجنوح للسلام وتوقيع اتفاقية جوبا للسلام من اجل امن وسلامة الاهل والعيش الكريم في ظل الحريات التي بسطتها ثورة الشعب العظيم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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