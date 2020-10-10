فاز المنتخب التونسي على ضيفه السوداني 3-صفر، الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في رادس، وذلك في مباراة دولية ودية في كرة القدم تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بعد توقفها منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسم المنتخب التونسي اللقاء وفق فرانس برس في شوطه الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر سيف الدين خاوي (17) وعلي المعلول (24) وأنيس بن سليمان (35).
ويخوض منتخب “نسور قرطاجة”، مباراة ودية أخرى ضد نيجيريا، في 13 الشهر الحالي في النمسا، قبل استئناف منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، حيث يلتقي نظيره التنزاني في 9 نوفمبر على أرضه قبل أن يحل ضيفا عليه في 17 منه.
ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته بانتصارين من مباراتين، وبفارق ثلاث نقاط أمام كل من ليبيا وتنزانيا فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع الأخير من دون نقاط.
أما المنتخب السوداني، فيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي يحتل فيها المركز الثالث بنفس عدد نقاط جنوب إفريقيا الثانية وبفارق ثلاث خلف غانا التي يحل ضيفا عليها في 9 نوفمبر قبل يواجهها مجددا في 17 منه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تفوز على السودان بثلاثية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.