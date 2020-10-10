ندوات توعوية ضمن مبادرة دعم الخدمات الصحية بالشمالية ونهر النيل

ضمن مبادرة دعم الخدمات الصحية بولايتي الشمالية ونهر النيل دشن امين الرعاية الصحية بجمعية تعزيز الصحة السودانية الخبير عبدالماجد مردس واختصاصى الصحة العامة موسى عوض على الامين العام للجمعية الندوات الصحية التوعوية الجماهيرية.

وقدم الخبراء رسائل صحية توعوية حول الامراض الوبائية المنقولة بالحشرات ودور المواطن والمجتمع فى مكافحتها والوقاية منها ومنع انتشارها وكيفية تنفيذ التدخلات المجتمعية والفردية فى ظل انتشارها بالتركيز على الحميات النزفية كحمى الوادى المتصدع والشيكنغونيا وتبصير المواطنين باعراضها وطرق انتقالها والسلوكيات المطلوبة من الفرد والمجتمع للكشف المبكر عند ظهور اعراضها الاولية وخطوات تاكيد الاصابة وتلقى العلاج المبكر مع التركيز على سبل الوقاية الشخصية والمجتمعية منها.

وقال عوض وفق صحيفة أخرلحظة بان فريق خبراء جمعية تعزيز الصحة السودانية سيقدم حزمة من التدخلات التوعوية والتعزيزية ودورات تدريب المدربين فى مجالات تعزيزالصحة، صحة البيئة ومكافحة نواقل الامراض خلال هذه القافلة.

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من جهته كشف مردس بان القافلة ستغطى مناطق انتشار الاوبئة بولايتى نهر النيل والشمالية وثمن دور الدكتور احمد فرح شادول خبير الصحة العالمية ورئيس مبادرة دعم الخدمات الصحية بالشمالية بالإضافة لمنظمة صيادلة بلا حدود واتحاد ابناء مروى للاعداد الجيد والاستجابة السريعه لنداء أهلنا بالشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )