(فيفا) تدخل على خط أزمة اتحاد الكرة بخصوص المريخ

دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الخط بقوة في الأزمة التي نشبت في الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب مجلس نادي المريخ، بعد أن رفض مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للنادي وأصر رئيس الاتحاد على قيامها ووجه بتعيين لجنة تطبيع لنادي المريخ. وأرسل (فيفا) خطابين “الخميس”، إلى الأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل وأمهله (48) ساعة للرد على الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة معتز الشاعر ضد رئيس الاتحاد،

وطلب (فيفا) وفق صحيفة اليوم التالي من أبو جبل الرد بالتفصيل على شكوى عضو المجلس وإرفاق المستندات. كما أرسل (فيفا) خطاباً آخر أخطر فيه الأمين العام للاتحاد بأنهم على علم بطلب مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ في 21 اكتوبر الحالي حسب النظام الأساسي للاتحاد، ووجه (فيفا) بانعقاد الاجتماع حسب طلب الأعضاء. وينتظر أن يفجر خطابا (الفيفا) بشأن الشكوى ضد رئيس الاتحاد كمال شداد، وكذلك اجتماع مجلس الإدارة المزيد من الأزمات بعد ان وصلت العقبة بين رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ونواب الرئيس إلى طريق مسدود بسبب رفض الرئيس الانصياع لقرارات مجلس الإدارة الخاصة بنادي المريخ.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)