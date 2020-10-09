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ضبط متفجرات داخل منزل بمدينة ابوحمد

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ضبطت إستخبارات اللواء التاسع مشاة والشرطة العسكرية كمية كبيرة من المتفجرات مخزنة داخل منزل بأحد أحياء مدينة ابوحمد وفق العربية -السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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