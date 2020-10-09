مبادرة وشراكات واسعة لهيئة التأمين الصحي في مكافحة السرطان

تنطلق مبادرة هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم بالمشاركة في فعاليات الشهر الدولي لمكافحة السرطان بالتعاون مع مركز جنان التخصصي للأورام، مركز الخرطوم للعناية بالثدي ومركز الطبابة وذلك في الفترة من الحادية عشر من أكتوبر وحتي والواحد والثلاثين حتى 31 من ديسمبر/2020م. لتقديم عدة خدمات للمؤمن عليهم تحت شعار(عليك أن تدركي دائماً أنك أثاث هذا العالم ونصفه الأجمل عشانك وعشان احبابك افحصي لتسلمي واطمئني اكتوبر وردي)

وتشتمل الخدمات المجانية وفق صحيفة أخر لحظة على الفحص السريري بواسطة اختصاصي الاورام مجاني حتي نهاية العام، التدريب على الفحص السريري الذاتي بالمنزل بواسطة مختصين، فحص ماموغرفي بواسطة اجهزة حديثه، اخذ العينات بواسطة مختصين، عيادات مفتوحه ومقابل نواب اختصاصيي اورام و استشاريين)،ندوة الكترونيه ( بالتعاون مع استشاريين اشعه , اورام , جراحه من خارج السودان)، حملات توعويه بواسطة مختصي مركز الخرطوم للعناية بالثدي للمؤمن عليهم في الممحليات السبع ، مركز استعلام هاتفي مجاني يعمل 24 ساعه طوال شهر اكتوبر عبر ( 3636 ) كبسولات توعويه، ندوة عامه بساحة الحريه وتأتي هذه المشاركة استكمالا للدور الرائد للهيئة في مجال الرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية وحرصاً على نشر الوعي الصحي وتأكيداً لمبدأ الصحة للجميع الذي تنتهجه هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم حيث ترفع الهيئة صوتها عالياً عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والأعمال الدرامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)