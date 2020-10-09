خلو سجون ولاية شرق دارفور من المعتقلين السياسيين

أعلن والي شرق دارفور دكتور “محمد عيسى عليو” خلو سجون الولاية من المعتقلين السياسين وذلك انفاذا وتحقيقا لشعارات الثورة “حرية سلام وعدالة”. جاء ذلك لدي مخاطبته مساء الخميس بميدان الحرية بحاضرة مدينة الضعين احتفالات السلام النهائي الذي تم توقيعه مؤخرا بدولة جنوب السودان جوبا. ودعا “عليو” وفق صحيفة السوداني كلا من عبد الواحد محمد أحمد نور وعبدالعزيز الحلو بالالتحاق بركب عملية السلام والعمل من اجل بناء الوطن على أساس الحرية والعدالة والسلام الاجتماعي بين أبناء الوطن. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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