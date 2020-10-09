حملات رش بمروي و الدبة بالولاية الشمالية

شهد محليتي مروي والدبة بالولاية الشمالية عملية رش بالطائرة لمكافحة نواقل الأمراض، ويبدأ برنامج الرش مساء اليوم الخميس بمنطقة الحمداب شرق والكاسنجر قبلي وبحري والكوع والسويقات. ويستمر برنامج الرش بالطائرة صباح ومساء يوم الجمعة 9 أكتوبر في مناطق كريمة والبركل شمال وجنوب ومنطقة شبا ومروي شرق الكرو والدهيسيرة والزومة ومقاسي وحزيمة والبخيت والمقل ونوري والغوبية وبلاله والجريف والقلعة والسقاي وديوم ود حاج والرميله ومروي ابودوم والمنارة وتنقاسي وسمعريت والرويس قبلي وبحري وابورنات. Advertisements ويتواصل الرش بالطائر وفق صحيفة أخر لحظة يوم السبت 10 أكتوبر في كل من منطقة الكرى جنوب وشمال ووسط وحي الشاطي وقوز قرافي والصفا وقرى أمري والقرية 5 ومنطقة مساوي واوسلي والباسا والحلة البيضاء وكورتي وجواري ومقلنارتي وام بكول، ويكون الرش 11 أكتوبر في منطقة ارقي والعفاض وتنقسي وكرمه كول وغوتنابي وقنتي والجابراب والغابه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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