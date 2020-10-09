اجراءات قانونية ضد مروجين للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اعلن المجلس القومي للادوية والسموم عن تحريك إجراءات قانونية ضد عدد من المخالفين لقانون الأدوية والسموم لسنة 2009م وذلك في أعقاب حملة مشتركة في إطار الجهود والتنسيق بين المجلس ومباحث حماية المستهلك.

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واكد المجلس في تعميم صحفي وفق صحيفة السوداني له الخميس أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وتم على إثرها تدوين عدد من البلاغات في مواجهة المتهمين لدى نيابة حماية المستهلك حيث تضمنت (14) بلاغاً ضد مروجين لأدوية عبر وسائط التواصل الإجتماعي، و(5) بلاغات ضد مصانع مستحضرات تجميل غير مرخصة، إضافة الى مصنعين غير مرخصين وواحد للمستلزمات الطبية وآخر للمعقمات، مشيراً الى إكتمال التحريات تمهيداً لتحويلها للمحكمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)