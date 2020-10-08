شاهد بالصورة.. على نحو مفاجئ.. “حميدتي” يلتقي “الحلو” في جوبا

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على نحوٍ مفاجئ وقبل عودته إلى الخرطوم، التقى رئيس الوفد الحكومي المفاوص الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)، برئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو صباح اليوم (الخميس)، وذلك بمكتب رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك بمدينة جوبا.
وناقش اللقاء ترتيبات أستئناف جولة التفاوض بين الطرفين في الأيام القليلة القادمة.
وعبر حميدتي عن سعادته بلقاء الحلو وامتدح جهود الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت ومستشار الأمني توت قلواك في تقريب وجهات النظر وترتيب اللقاء.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، يطوى الرجلين صفحة الخلاف وذلك عقب رفض الحلو، قيادة حميدتي لوفد التفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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