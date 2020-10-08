شاهد بالفيديو: بلوبلو تقدم فاصل من الرقص وناشطون يعلقون (ام جركم مابتاكل خريفين)

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء على السوشيال ميديا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث ظهرت من خلاله الفنانة حنان بلوبلو وهي تقوم بتقديم فاصل من الرقص الاستعراضي في إحدى الحفلات التي كانت تحييها بطريقة لفتت انتباه العديد من مشاهدي الفيديو .

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وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الكيفية التي كانت ترقص بها بلو بلو والتي قالوا بأنها لاتليق بها بعد بلوغها ذلك العمر,كما طالبوها بالتركز على الغناء وترك الرقيص للأجيال الأخرى بقولهم (ام جركم مابتاكل خريفين).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)