شاهد بالفيديو : أغاني (البنات) يرددها الرجال بالدلوكة وغضب رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني قدم فاصل من العزف على إيقاع الدلوكة الشعبية ،مما جعل عدد من الأطفال يلتفون حوله ويقومون بترديد الأغنية معه وهم في غاية السعادة والتطريب الذي ادخله فيهم ..

وبحسب متابعات محررة(أخبار الخليج 365) فقد انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرجل ووصفوا مايقوم به يعتبر تشبه بالسيدات لانهن الوحيدات اللاتي يحق لهن ترديد مثل تلك الأغاني حيث قال العديد منهم أن الاغنية التى رددها ترتبط ارتباط كلي بغني (البنات).

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)