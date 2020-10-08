الأمم المتحدة : السودان قادر على تجاوز الأزمة الاقتصادية

أكدت ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب السودان راجو سوكار ، أن برنامج الأمم المتحدة أسهم في الكثير من التقارير بخصوص البيئة بواسطة خبراء وطنيين، من خلال إبراز معلومات خاصة بالمناطق المختلفة واستجابة العديد من المختصين .

ولفتت إلى أن التقرير الأول لحالة البيئة والتوقعات البيئية في السودان أشار لمستقبل السودان الواعد وقادر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وسيسهم فى النمو المستدام.

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وأوضح ممثل مكتب الخارجية والتنمية المملكة المتحدة مكتب السودان د. لويز اوكر ان بريطانيا قدمت المساعدة لاطلاق تقرير حالة البيئة بالسودان والذي يتعرف على موارده الطبيعية والتدهور الذي يصيب البيئة والتعرف علي المجتمعات الاكثر تضرراً.

وأكد أمس في إطلاق المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة التقرير الأول لحالة البيئة والتوقعات البيئية في السودان، تحت شعار (البيئة من أجل السلام والتنمية المستدامة أكد بحسب صحيفة السوداني، على العمل مع مجلس البيئة من أجل مستقبل السودان مبيناً أن الموارد الطبيعية أصبحت نادرة وعلى رأسها المياه لذا نحن بحاجة للتعاون مع المجتمعات المختلفة للتعامل مع هذه المشكلة، واستشعار الخطر. ،وقال إن التقرير سيساعد في معرفة آثار التغيير المناخي والتدهور البيئي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)