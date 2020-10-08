مصادر تكشف إنفاق (القصر) ملايين الدولارات على انتخابات 2015م

كشفت مستندات تحصلت عليها مصادر، عن انفاق رئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس المخلوع، على انتخابات 2015م من الحساب الخاص للقصر الجمهوري، (35.824.091) دولاراً.

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ووفقاً للمستند فإن رئاسة الجمهورية صادقت بتاريخ 4/5/2015 على مبلغ (15.551.839) دولاراً لمقابلة الإنفاق على الانتخابات العامة، وبتاريخ 4/7/2015 بمبلغ (6.688.963) وبتاريخ 3/5/2015 (5.016.722) دولاراً لصالح الانتخابات، وبتاريخ 14/9/2015 سحب من الحساب الخاص بالقصر الجمهوري مبلغ (4.385.965) دولاراً لمقابلة الإنفاق على الانتخابات العامة، وبتاريخ 16/2/2015 بمبلغ (4.180.602) دولار، كجزء من ميزانية الانتخابات بحسب صحيفة المواكب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)