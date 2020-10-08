كشفت مستندات تحصلت عليها مصادر، عن انفاق رئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس المخلوع، على انتخابات 2015م من الحساب الخاص للقصر الجمهوري، (35.824.091) دولاراً.
ووفقاً للمستند فإن رئاسة الجمهورية صادقت بتاريخ 4/5/2015 على مبلغ (15.551.839) دولاراً لمقابلة الإنفاق على الانتخابات العامة، وبتاريخ 4/7/2015 بمبلغ (6.688.963) وبتاريخ 3/5/2015 (5.016.722) دولاراً لصالح الانتخابات، وبتاريخ 14/9/2015 سحب من الحساب الخاص بالقصر الجمهوري مبلغ (4.385.965) دولاراً لمقابلة الإنفاق على الانتخابات العامة، وبتاريخ 16/2/2015 بمبلغ (4.180.602) دولار، كجزء من ميزانية الانتخابات بحسب صحيفة المواكب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف إنفاق (القصر) ملايين الدولارات على انتخابات 2015م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.