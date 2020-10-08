بعد اتصالات مكثفة.. (تِرِك) في الخرطوم خلال ساعات

أجرى مجلس الوزراء السوداني أمس “الأربعاء”، اتصالات مع ناظر قبيلة الهدندوة، سيد محمد الأمين تِرِك. وطبقاً لمصادر عليمة، وافق (تِرِك) على المبادرة المطروحة تحت رعاية رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ لحل أزمة والي ولاية كسلا. ومن المتوقع أن يصل (تِرِك) بحسب صحيفة السوداني خلال الساعات المُقبلة للانخراط في المُباحثات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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