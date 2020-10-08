الحكومة تتمسك بصالح عمار والياً لكسلا

كشفت مصادر مسؤولة عن اتفاق بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك و”قوى الحرية والتغيير” وناظر عموم البني عامر علي إبراهيم دقلل، قضى باستمرار والي كسلا صالح عمار في منصبه.

وقالت المصادر، إن اجتماعاً التأم أمس، بين حمدوك ودقلل وقيادات من “قوى الحرية والتغيير” وقادة من شرق السودان على رأسهم سليمان بيتاي، شدد على إلغاء فكرة إعفاء صالح عمار من منصبه، وتشكيل لجنة من كل الأطراف للخروج برؤية موحدة لحسم الأزمة.

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وراجت أنباء في وقت سابق بحسب صحيفة الصيحة، عن إقالة والي كسلا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)