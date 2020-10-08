(٤) ولايات للجبهة الثورية

علمت مصادر أن أربع ولايات ستذهب لصالح الجبهة الثورية وذلك عقب التوقيع النهائي على اتفاقية السلام.

وقالت مصادر بِقوى الحُرية والتغيير، إن ولاية النيل الأزرق، وولايتين في دارفور وولاية في شرق السودان ستذهب لصالِح الجبهة الثورية وستظل بقية الولايات لصالِح قِوى الحُرية والتغيير.

وطبقًا للمصدر بحسب صحيفة السوداني، فإن تحديد الولايات سيتم من قبل اللجنة العليا لتنفيذ ومراقبة اتفاقية السلام المُكونة من قِبل أطراف الاتفاق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)