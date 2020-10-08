مندوب السعودية بالمنظمة العربية لصحة الحيوان يستفسر عن “حمى الوادي المتصدع”

تلقت وزارة الثروة الحيوانية، استفسارات عبر البريد الإلكتروني من مندوب المملكة العربية السعودية لدى المنظمة العربية لصحة الحيوان عن انتشار “حمى الوادي المتصدع” بالولاية الشمالية.
وردت الوزارة بأن الأمراض التي شخصت، هي حميات وتشمل الملاريا بأنواعها جار التحكم في الناقل فيها بواسطة الطواقم الطبية وعبر التنسيق مع إدارة الثروة الحيوانية، وقالت إنه لم يرد تشخيص أي من الحميات النزفية، وإن الوضع تحت المراقبة، ولمزيد من الشفافية ستقوم وزارة الثروة الحيوانية بإخطار المنظمة العربية لصحة الحيوان.
وقالت الوزارة وفقاً لخطاب بعثت به لوزارة الخارجية السودانية تبلغها فيه باستفسار مندوب السعودية بحسب صحيفة الصيحة، إن ما ظهر منها حالات للتسمم بالمبيدات، كما تم مسح النواقل بالمنطقة مع التأكيد بأنه لا يوجد أي نواقل لفيروس “حمى الوادي المتصدع”، وأكدت الوزارة أن كل صادرات المواشي لكل الدول من ولايات كردفان، دارفور، كسلا، والقضارف، وهي ولايات لم تسجل بها أي أعراض لحالات مرضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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