تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك رسالة من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ودعوته لزيارة قطر.
وتسلم رئيس الوزراء، الرسالة لدى استقباله سفير قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي بمجلس الوزراء أمس بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة لـ”حمدوك” لزيارة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.