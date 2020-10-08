دعوة لـ”حمدوك” لزيارة قطر

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك رسالة من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ودعوته لزيارة قطر.

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وتسلم رئيس الوزراء، الرسالة لدى استقباله سفير قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي بمجلس الوزراء أمس بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)