الأسعار تضغط على الكاش بالصرافات الآلية

حمل موظفو بنوك بالخرطوم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية بالأسواق مسؤولية الارتفاع المتسارع في حركة سحب السيولة النقدية (الكاش) من الصرافات الآلية بأكثر من المعتاد وبشكل يومي تزامناً مع عودة تراجع إيداعات العملاء لنقودهم بالمصارف ما أدى لانتظام إصطفاف المواطنين أمام الصرافات والتي انحسرت عقب الإجراءات الحكومية بتوفير السيولة بالبنوك والمصارف وفك تحجيمها

وقال موظف ببنك أمدرمان الوطني بشارع القصر إن هنالك شحا في السيولة بعدد من البنوك ، وأرجع ذلك الى تراجع المواطنين عن الايداع بالبنوك.

مشيرا الى ان استمرار عدم الايداع يفاقم من الأزمة بالصرافات الالية اكثر من ذلك ، مشيرا الى ان سقف السحب من الصراف الالي لا يزال ثابتا في مبلغ (2) الف جنيه ، وقال بحسب صحيفة السوداني، ان ارتفاع الاسعار بالاسواق مقارنة بالمبلغ المذكور للسحب لايغطي حاجة المواطن مما يضطر المواطنين للسحب بشكل يومي ومنتظم من الصرافات الالية .

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واضاف موظف ببنك النيل الازرق المشرق بان اليومين الماضيين شهدا اصطفافا طفيف أمام الصرافات الالية

وارجع عودة الظاهرة للسحب اليومي وضآلة المبلغ المحدد للسحب ، واصفا عملية السحب بالكبيرة مما يسهم في سرعة نفاد السيولة بالصرافات في وقت مبكر ، وأوضح بان هنالك تخوفا من قبل المواطنين من ايداع مبالغهم بالبنوك وربما تعود أزمة السيولة

وأشار المواطن بصراف بنك الخرطوم فرع الجمهورية بابكر حسن إلى ان صفوف الصرافات عادت مجددا نتيجة السحب العالي وصار مبلغ (2) جنيه لايغطي اسعار السوق وارتفاع السلع اليومية فيضطر المواطن للسحب بشكل يومي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)