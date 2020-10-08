تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل سوداني قام بنظم قصيدة شعرية سرد من خلالها الواقع الذي تعيشه البلاد والمعاناة التي يمرون بها منذ فترة من الزمن، حيث ألقى القصيدة وهو في حالة من التضجر والانفعال مقرونة بوضع عدة تساؤلات للحكام والقادة يبحث لها عن أجوبة. Advertisements وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد سرد الطفل من خلال تلك القصيدة وحكى الواقع المعاش بأسلوب مؤثر على الرغم من صغر سنه حيث نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا( إن الطفل أستطاع تجسيد واقعنا بكل تفاصيله ). وختم قصيدته مردداً (نحذركم سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول ). الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: طفل سوداني ينظم قصيدة عن الواقع المعاش قائلاً (تبت أياديكم ). لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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