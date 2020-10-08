قيادي بحركة “الحلو”:  الحركة ستتفاوض مع من يعينه “حمدوك”

قال القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة الحلو، محمد يوسف المصطفى لمصادر إن الحركة متمسكة بضرورة توقيع اتفاق على إعلان مبادئ لأسس التفاوض قبل بدء العملية رسمياً، وذلك لوضع خارطة طريق وأرضية صلبة تضمن التوصل إلى سلام حقيقي.
وأضاف محمد بحسب صحيفة الديمقراطي، “ستستأنف الحركة التفاوض مع الحكومة وفقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع رئيس الوزراء في أديس أبابا على أن يتم تضمين ذلك في إعلان المبادئ الذي يحوى أسس التفاوض والتوقيع عليه”.
وأعلن مصطفى أن ورشة غير رسمية ستعقد في جوبا خلال أيام يشارك فيها سودانيون وخبراء أجانب لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة، يليها التوافق على إعلان المبادئ الذي يكون مدخلاً للتفاوض.
وأكد أن الحركة الشعبية متمسكة بكل ما أعلنت عنه في وقت سابق عن عدم جلوسها مع وفد تفاوض يرأسه “حميدتي” وأنها ستتفاوض فقط مع من يعينه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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