عاجل.. اعفاء وتعيين امين عام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بناءً على توصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا بإعفاء السيد/ عقيد (م ) بدر الدين حسن احمد من منصب امين عام المجلس القومي للمعاقين، وتعيين الأستاذة/ رحاب مصطفى خلف الله عبد القادر أمينا عاما للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة .



ووجه القرار وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية ( المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة ) والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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