عاجل.. تعيين صلاح الدين شيخ خضر نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي

الأربعاء 7 أكتوبر 2020 أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بناءً على توصية محافظ بنك السودان المركزي قراراً بتعيين السيد/ صلاح الدين شيخ خضر نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي.

ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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