القمة تحسم التمثيل بالأبطال وأربعة أندية تتنافس على الكونفيدرالية

بنهاية الجولة “32” من الدوري الممتاز التي جرت عصر و مساء الثلاثاء، حسم الهلال والمريخ المشاركة في نسخة 2020-2021 من دوري أبطال افريقيا ممثلان للسودان، وانحصرت المنافسة على مقعدي المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي بين أربعة أندية الأمل عطبرة وهلال الأبيض وحي الوادي نيالا ومريخ الفاشر وذلك بحسب وكالة السودان للانباء
وأقيمت 8 مباريات، شهدت “4” انتصارات ومثلها من التعادلات، وقلص المريخ صاحب المركز الثاني “62 نقطة” الفارق الى نقطتين- بعد فوزه على أهلي عطبرة “4-1” – مع المتصدر الهلال “64 نقطة” بعد تعادله مع مريخ الفاشر “46 نقطة” بهدف لكل، وأصبح فريق الامل عطبرة “53 نقطة” في المركز الثالث بعد تعادله مع هلال الفاشر “1-1″، مستفيدا من خسارة هلال الابيض”52 نقطة” بهدف أمام الشرطة القضارف.
وارتقى فريق حي الوادي نيالا “48 نقطة” للمركز الخامس بعد فوزه على الفلاح عطبرة ” 1-0″ ، ليصبح التنافس بين الاندية من المركز الثالث وحتى السادس مشتعلاً للحصول على بطاقتي المشاركة في كاس الاتحاد الافريقي 2020-2021.
وهبط فريق أهلي عطبرة “17 نقطة” من بطولة الدوري الممتاز بعد خسارته أمام المريخ، بينما تأزم موقف ناديي هلال كادوقلي “23 نقطة” والرابطة كوستي “25 نقطة” في المركزين 16 و15 بعد تعادل الأول مع أهلي الخرطوم “32 نقطة” بنتيجة “1-1”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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