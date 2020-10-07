القمة تحسم التمثيل بالأبطال وأربعة أندية تتنافس على الكونفيدرالية

بنهاية الجولة “32” من الدوري الممتاز التي جرت عصر و مساء الثلاثاء، حسم الهلال والمريخ المشاركة في نسخة 2020-2021 من دوري أبطال افريقيا ممثلان للسودان، وانحصرت المنافسة على مقعدي المشاركة في كأس الاتحاد الافريقي بين أربعة أندية الأمل عطبرة وهلال الأبيض وحي الوادي نيالا ومريخ الفاشر وذلك بحسب وكالة السودان للانباء

وأقيمت 8 مباريات، شهدت “4” انتصارات ومثلها من التعادلات، وقلص المريخ صاحب المركز الثاني “62 نقطة” الفارق الى نقطتين- بعد فوزه على أهلي عطبرة “4-1” – مع المتصدر الهلال “64 نقطة” بعد تعادله مع مريخ الفاشر “46 نقطة” بهدف لكل، وأصبح فريق الامل عطبرة “53 نقطة” في المركز الثالث بعد تعادله مع هلال الفاشر “1-1″، مستفيدا من خسارة هلال الابيض”52 نقطة” بهدف أمام الشرطة القضارف.

وارتقى فريق حي الوادي نيالا “48 نقطة” للمركز الخامس بعد فوزه على الفلاح عطبرة ” 1-0″ ، ليصبح التنافس بين الاندية من المركز الثالث وحتى السادس مشتعلاً للحصول على بطاقتي المشاركة في كاس الاتحاد الافريقي 2020-2021. Advertisements وهبط فريق أهلي عطبرة “17 نقطة” من بطولة الدوري الممتاز بعد خسارته أمام المريخ، بينما تأزم موقف ناديي هلال كادوقلي “23 نقطة” والرابطة كوستي “25 نقطة” في المركزين 16 و15 بعد تعادل الأول مع أهلي الخرطوم “32 نقطة” بنتيجة “1-1”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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