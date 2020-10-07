ترتيبات أمنية وادارية لمنع البيع العشوائي

أقرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بمحلية جبل اولياء ترتيبات أمنية وإدارية لتنفيذ حملات العمل المنعي بأسواق المحلية الكبرى بالكلاكلة اللفة وجبل أولياء والنصر ، للتنظيم ووقف البيع العشوائي وإزالة السكن العشوائي فيها لمايمثلانه من بؤر للتلوث البيئي والصحي وانتشار الجريمة بأنواعها المختلفة ،

وكذلك إزالة المخالفات والتشوهات والظواهر السالبة كافة، إضافة لتنظيم المرور وفتح المسارات وبمشاركة لجان الأسواق والخدمات والتغيير والمقاومة .

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و أكد المدير التنفيذي للمحلية ايهاب هاشم اسماعيل وفق صحيفة أخر لحظة لدى ترأسه اجتماعا للجنة ضم مسؤولي الأجهزة الشرطية والأمنية والجهات النيابية والقانونية والتخطيط والشؤون الصحية والمرور والمخالفات والوحدة الإدارية بالكلاكلة جنوب ، تسخير الامكانيات والآليات للتنظيم ومن أجل مصلحة المواطن وأن ينعم بالأمن ، منوها للمضي في إنفاذ برامج الشراكة المجتمعية للنهوض بالخدمات .

وعممت المحلية سابقا إنذارات قانونية الحقتها بأخرى نهائية حاليا ، للأشخاص الذين يقومون بعرض البضائع والأطعمة في الشارع العام وباغلاق الطريق العام أمام المارة ، لإزالة المخالفات

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)