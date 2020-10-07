الصحة تشدد علي تسجيل المواليد في السجلات الرسمية

شددت وزارة الصحة الخرطوم على اهمية تسجيل المواليد بالسجلات الرسمية للاحصاء حفاظا على حقوقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي يجب ان توفرها الدولة للطفل .

واكد مدير ادارة المعلومات والاحصاء بالوزارة الصادق محمدين محمد في ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والسجل المدني بقاعة الوزارة عن جملة مشاكل تواجه تسجيل المواليد والوفيات بالولاية اهمها انعدام التنسيق وعدم توفر مراكز التسجيل وغياب دور الاشراف داعيا الى ضرورة تفعيل النظام الالكتروني .

وكشفت عقيد شرطة نجوى عمر مدير الاحوال المدنية بمجمع السجل المدني بالخرطوم عن وجود مشاكل كثيرة تواجه تسجيل المواليد وخاصة في التسجيل المركزي منها الاطفال غير الشرعيين وتكرار القيد وعدم التزام بعض القابلات بالتسجيل ،

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فيما طالبت مدير الاحوال المدنية بمجمع السجل المدني ببحري عقيد شرطة انتصار حسين صالح وفق صحيفة أخر لحظة بتأهيل الكوادر العاملة في التسجيل وايجاد حلول جذرية تسهل على المواطنين وتبين لهم اهمية التسجيل

،ومن جهته قال مسئول قسم المواليد والوفيات بولاية الخرطوم محمد بابكر الامام ان الموجهات التي نعمل بها مستمدة من قانون الطفل 2010 مشيرا الى ان المكلفين بالتبليغ عن الولادة حسب القانون هم الوحده الصحية والقابلة والوالد والام ، ولفت الى عدم وجود اي اسباب تمنع تسجيل المولود بسجلات الاحصاء .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)