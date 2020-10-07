الشعبي يصعد حملة قانونية و إعلامية ضد محاكمة مدبري إنقلاب (89)

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، عن تصعيده لحملة قانونية وإعلامية واسعة، بمشاركة العشرات من محاميي الحزب، ضد محاكمة مدبري انقلاب ٣٠من يونيو ٨٩.

وقال القيادي بالحزب مسؤول مكتب الاعلام السابق عبدالعال مكين، إن حزبه قرر تصعيد حملة قانونية وإعلامية كبيرة ضد محكمة مدبري انقلاب ٨٩ التى وصفها بالسياسة الجائرة.

وأشار مكين وفق صحيفة ( المجهر ) إلى أن الحملة تأتي بمشاركة عشرات المحامين من قيادات الحزب الضليعين في العمل القانوني والعدلي، مبيناً أن حزبه يستنفر كافة قواعده القانونية والإعلامية للمشاركة في هذه الحملة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)