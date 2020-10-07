موقع أمريكي: تأخير التطبيع يُعطِّل إزالة السُّودان من (الإرهاب)

حذّر موقع جيزرو ميديا الأمريكي، من تأخُّر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حال أجّلت الخرطوم البت في التطبيع مع إسرائيل إلى ذلك الحين.

وقال تقرير للموقع، وفق صحيفة الصيحة إنّ الولايات المتحدة اشترطت رفع العقوبات المُؤلمة عن السُّودان حتى يوافق على أجندة واشنطن في الشرق الأوسط بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأضاف “في حال وافق السُّودان قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر على التطبيع مع إسرائيل يمكن رفع العقوبات، مما يفتح الباب على مصراعيه للاستثمار الذي هو في أمسّ الحاجة آلية في هذه المنطقة من أفريقيا”.

Advertisements

ووفقاً للموقع، انتقد الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون، اشتراطات واشنطن على السُّودان بالتطبيع مع إسرائيل مُقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب، ووصف الأمر بالخطأ الاستراتيجي الفادح، ونوّه إلى أن التحوُّل الديمقراطي في السُّودان هَشٌ، ومن خلال تقديم المزيد من المطالب قد تفوّت الولايات المتحدة فرصة أن يكون السُّودان لها شريكاً حقيقياً في منطقة خطرة من العالم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)