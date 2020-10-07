النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يطلع على سير تنفيذ إتفاقية جنوب السودان

إستقبل النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان د.رياك مشار بمكتبه الاربعاء النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان بحضور المستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية ، حيث بحث اللقاء سير إتفاقية جمهورية جنوب السودان بإعتبار أن السودان هو الضامن لهذه الإتفاقية.

وقال المستشار توت قلواك في تصريح صحفي نشر على الرسمية لمجلس السيادة بالفيس بوك أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إطلع على الملفات التي تم تنفيذها وتلك التي لم تنفذ بعد . وأضافَ أنه في الجانب السياسي من الاتفاقية تم تشكيل الحكومة وتبقى تكوين حكومات الولايات والذي بات وشيكا

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،أما فيما يتعلق بجانب الترتيبات الأمنية أشار إلى تجميع القوات في معسكرات التدريب والتي سيتم تخريجها في غضون شهر من الآن ودمجها في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان وبالإضافة أنه سيتم تدريب ودمج الدفعة الأخيرة من القوات .

وأكد توت أن إتفاقية سلام جنوب السودان ماضية نحو غاياتها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار لشعب جمهورية جنوب السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)