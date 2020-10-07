الدقير والمبعوث الأمريكي يُناقشان رفع السودان من قائمة الإرهاب

أكد المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، دعم أمريكا لعملية السلام والإصلاح الاقتصادي في السودان . وأعلن بوث خلال لقاءه رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الاربعاء، استعدادهم للمساهمة بكل خبراتهم لتهيئة المناخ للتحوُّل الديمقراطي واستدامته لضمان نجاح الفترة الانتقالية . من جانبه، قال الدقير وفق صحيفة السوداني إنّ اللقاء ناقش رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تُواجه السودان ورؤية الحزب لهذه التحديات التي من ضمنها عملية السلام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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