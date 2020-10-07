إسحق أحمد فضل الله يكتب: حيثيات وفاة وطن..

وحسن نجيلة. يرحمه الله . لما كان في البادية./ معلماً/ . كان يعالج السرطان والفشل الكلوي ولغط القلب. بالإسبرو.

كان يعلم أنه ليس علاجاً.. لكن ماذا يفعل..

ونحن ننظر إلى الناس الآن.. وما نقدمه هو الإسبرو.

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والسودان يتخبط..

والشيوعية دين.. والإسلام دين والإلحاد دين..

وكل دين له أتباع يتبعونه.. ينتظرون الجنة..

وكلها يفشل..

وإسلامنا يفشل..لأن الإسلام عند الناس الآن. ليس هو الإسلام..

ومن يكشف للناس هذا.. ويطلب من الناس أن يفيقوا من سكرتهم..يجد أن الناس يعيدون حكاية الفنان السوداني. الذي اشتهر بالإدمان..

والفنان هذا حين يسمع من الطبيب أن الخمر أكلت كبده. وينصحه بالتوقف عن الشرب. يقول للطبيب.

يا دكتور.. ما في مكان.. ولا حتى. لكاس واحد ؟

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والسودان يبكي.. ويشكو.. وما يحتاجه السودان ليس هو نصيحة طبيب..

ما يحتاجه السودان هو .

إسلام حقيقي..

وليس هو ما يحمله الناس الآن.

وشعب يحمل هذا الدين.. وليس الوهم الذي يحمله الناس الآن.. ليخدعون به أنفسهم..

وقائد مثل النميري.

والمرحوم ود الجبل يقول.

أبلغوني أن النميري يريدني غداً.

ودخلت مكتبه.. وحييته . ولم يرد..

والنميري يظل رأسه غارقاً في شيء يكتبه.. وبقيت لعشر دقائق واقفاً..

بعدها…

ودون أن يرفع رأسه. النميري يقول لي

يا ود الزفت.. الدولار بكرة ينزل إلى ٢٠ جنيهاً.. أطلع..

والدولار .. في ساعات يهبط من ٣٠ إلى عشرين

.. .

والبكاء السوداني والتخبط الأعمى. أشياء يرسمها وردي..

والسودان يستقل.. ووردي يغني للاستقلال وحكومته.

وعبود يطيح بحكومة الاستقلال..

ووردي يغني لحكومة عبود.

وأكتوبر تطيح بعبود..

ووردي يغني لأكتوبر..

والنميري يطيح بأكتوبر.

ووردي يغني للنميري..

والانتفاضة تطيح بالنميري.

ووردي يغني للانتفاضة..

والبشير يطيح بالانتفاضة.

ولأن البشير إسلامي.. وردي يغني لقرنق..

وما نرسمه هو التخبط.. وليس الأسباب.

والآن حكومة قحت.

ولا غناء.. لأنه لا فنان في الأرض. يستطيع أن يغني للجوع والخراب..

ومن يغني الآن.. هو الصفوف والجوع..

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والمؤامرة تكتمل..

وجزء من المؤامرة هو ..إعادة تركيب عقلك. بحيث لا تشعر أو تصدق..كلمة

( مؤامرة ضد الإسلام.)

لكن..

هذه أيام السادس من أكتوبر..

وحرب أكتوبر. أول انتصار منذ ٥٠٠ سنة. حرب كان اسمها هو

العاشر من رمضان..

لكن..لأنه يستحيل ربط الإسلام بالحرب والانتصار.. يصبح اسمها حرب أكتوبر…

يبقى أن الحرب. . نماذجها الألف. من بينها أنها صنعت قحت..

وحماية قحت. تبتكر أسلوباً بديعاً.

فالناس. تحت أنياب قحت. تظل تصرخ وتشتم..

والناس تجهل تماماً أن التعامل الآن واللغة الآن هي لغة الحيوان

لكن قحت تنتبه أخيراً جداً إلى أنها تقود الناس إلى الرد باللغة ذاتها..

فالحيوان. لا يخاطبه الناس بالشتائم

الحيوان لا يخاطبه أحد إلا بلغة واحدة يفهمها..

******

بريد..

…………

أستاذ خالد..

النعمان.. الأستاذ الجامعي. يعتقل منذ مارس. لأنه كتب تغريدة..

وفي مايو.. يأتي الأمر بإطلاقه.. لكن النائب العام يرفض

ولا أحد يعلم. من .. يأمر.. من..

صحيفة الانتباهة