- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات، مع باكستان.
وأشار الحسين، خلال استقباله اليوم الاربعاء العقيد الركن محمد هارون الملحق العسكري الباكستاني في السودان، الذي تسلم مهامه مؤخرًا، إلى العديد من المشتركات بين الجيشين والبلدين، والتعاون القائم في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
من جانبه، أكد العقيد محمد هارون، توظيف كافة جهود الملحقية، بهدف تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الأركان: نحرص على تطوير التعاون العسكري مع باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.