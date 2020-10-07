عاجل.. ٤ إصابات جديدة بكورونا في السودان

الأربعاء 7 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أية وفيات.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي أن الحالات الجديدة سُجلت جميعها في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٦٨٤ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و٦٥٧ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و٦٧٦٤ شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.