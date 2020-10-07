قال والي غرب دارفور لقد فتحنا دار المؤتمر الوطني بالجنينة وأدخلنا فيها مرضى الشكونغونيه أو حمى الكنكشة لضيق مستشفى الجنينة وعدم قدرتها لاستيعاب المُصابين بالمرض. وذلك بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب دارفور: فتحنا دار المؤتمر الوطني بالجنينة وأدخلنا فيها مرضى الشكونغونيه أو حمى الكنكشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.