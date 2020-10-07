الطيب مصطفى يكتب: الجاكومي من يمثل.. مسار الشمال أم الحزب الاتحادي الديمقراطي؟!

ولا نزال نتأمل، ومرارتنا تكاد تتميز غيظاً وتنفجر كمداً، كما لا نزال نعجب لحال السودان وثلاثة او اربعة من بنيه يتحكمون فيه ويوزعون سلطته وثروته وفق هواهم بلا رقيب ولا حسيب ، وكأنه ملك يمينهم ، بالرغم من ان كبيرهم (حميدتي) قال بملء فيه إنه لا احد يملك السودان بشهادة بحث!

دعونا نتحدث قليلاً عن اتفاق مساري الشمال والوسط واطلب منكم قرائي ان تصبروا انفسكم حفاظاً على صحتكم!

فقد ضحكت (مغصاً) عندما قرأت تصريحات مثيرة لمحمد سيداحمد الجاكومي الذي عين نفسه رئيساً لما سمي بمسار الشمال ، ابرزت بالعناوين التالية:

(لن يكون هناك استقرار في الحياة السياسية الا بتطهير الاحزاب اليمينية واليسارية)!

(الاحزاب التي تساند حكومة حمدوك صفرية وعدمية وسنبني حاضنة جديدة)!

لعل اكثر ما دعاني للتعليق على كلام الجاكومي تأييده لاتفاق حمدوك والحلو الذي قضى بفصل الدين عن الدولة بالرغم من انه كان يتحدث باعتباره منتمياً لحزب طائفة الختمية التي لا علاقة له بها اكبر من علاقة راعي الضأن بتقانة الفضاء!

الجاكومي تحدث بلسانين .. احدهما مسار الشمال الذي نصب نفسه رئيساً له والاخر باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني والذي كان يتحدث عنه وكأنه مفوض من زعيمه!

الجاكومي هاجم جميع القوى السياسية في السودان وقسمها الى مجموعتين ..مجموعة سماها (صفرية وعدمية) ومجموعة اخرى ينبغي ان تباد لانها لا تستحق الحياة وممارسة العمل السياسي وتوعد كل تلك القوى السياسية بازالتها بجيشه العرمرم الذي يعني به مسار الشمال الذي يشكل الرجل رئيسه ومكتبه القيادي وجمعيته العمومية سيما وانه ليس مسجلاً لدى مسجل الاحزاب كحزب او تحالف سياسي ولا ادري علاقة ذلك الكيان بحزب الميرغني.

لكن الجاكومي لم يكشف لنا حقيقة الشرعية التي استند عليها لتمثيل الشمال الذي يشمل في نظري الولايتين الشمالية ونهر النيل ، بمعنى ان يشرح لنا حقيقة التفويض الذي خوله تمثيل تلكم الولايتين!

بالله عليكم هل نلوم الجاكومي الذي يحق له ان يمنح نفسه اي اسم او لقب بما في ذلك (رئيس مصر والسودان) او (ملك ملوك افريقيا) خلفاً للقذافي ، وليس فقط رئيس الولايتين المذكورتين ، اقول هل نلومه ام نلوم من اعترفوا بوجود ذلك المسار الجديد واعترفوا كذلك بالجاكومي ممثلاً شرعياً له وجلسوا معه ووقعوا معه اتفاقاً منحه حقوقاً في السلطة والثروة؟!

ذات الشيء ينطبق على ما سمي بمسار الوسط الذي عين احدهم نفسه رئيساً له ووقع اتفاق من لا يملك لمن لا يستحق!

لكن اذا كنا قد حددنا حدوداً جغرافية لمسار الجاكومي من تراه حدد الحيز الجغرافي لمسار الوسط وما اذا كان يشمل كل الولايات جنوب ولاية الخرطوم وشمال ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بمعنى انه رئيس ولايات الجزيرة وسنار والنيل الابيض ، ام ان ملكه امتد حتى شمال كردفان باعتبار ان مدينة الابيض تقع جغرافياً في وسط السودان؟!

ولكن ثمة سؤالين آخرين لرئيسي المسارين المحترمين وخاصة الجاكومي الذي توعد الجميع بانه سيغير الخارطة السياسية للسودان ويزيل ويعزل ويطهر كثيراً من الاحزاب التي لا تروق له : هل تم الاتفاق على وقف اطلاق النار في المسارين وهل ستدمج حركات الكفاح المسلح التابعة لمسار الشمال في الجيش السوداني؟!

السؤال الثاني : كيف تم تعيين ولاة الولايات التابعة للمسارين دون اذن رئيسي المسارين؟!

نقطتان مهمتان اثارتاني في حديث الجاكومي الذي اشاد باتفاق الحلو وحمدوك وعندما سئل عن فصل الدين عن الدولة الذي نص عليه اتفاق حمدوك والحلو قال إن الحزب الاتحادي الديمقراطي اتفق مع الحلو على قوانين (1964) والذي (يظهر بوضوح فصل الدين عن السياسة) وهذا كلام خطير لم ينشر من قبل ، بالرغم من ان الصحف نشرت خبراً تم تداوله قبل نحو شهرين عن لقاء جمع بين جعفر الميرغني والحلو إثر دعوة من الحلو لجعفر ، كما تحدث الجاكومي عن مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية (1995) الذي شارك فيه الميرغني وقال الجاكومي انه اقر فصل الدين عن السياسة! لكن الجاكومي الذي يبدو انه لا يعرف معنى العلمانية كما لا يعلم انها تعني فصل الدين عن الدولة الذي اتفق عليه الشيوعيان حمدوك والحلو ، قال (ليس بالضرورة اذكر العلمانية) !!!

على كل حال إذا كان الحزب الاتحادي ، حزب الطريقة الختمية ، قد اتفق مع الحلو على العلمانية فان ذلك يعكس تطوراً خطيراً تساءل عنه مؤسسات حزب الطريقة الختمية ، والذي يفترض أنه يقوم على مرجعية الاسلام الذي يمثل المنهل العذب لمنهج تلك الطريقة العريقة ولاورادها واذكارها ويتبنى سياسياً (الجمهورية الاسلامية).

على كل حال فان الجاكومي ليس ناطقاً باسم الحزب ولا يحق له الحديث عن مرجعياته الفكرية وتوجهاته السياسية انما يمكنه الحديث عن مسار الشمال الذي اعترفت الدولة السودانية به ممثلاً وحيداً له.

اقول للجاكومي الذي شن هجوماً كاسحاً على حكم الانقاذ والمؤتمر الوطني إن عليه ان يتذكر ان حزبه كان في القصر كبيراً لمساعدي الرئيس حتى اخر يوم ولا يجوز اخلاقياً اللعب على كل الحبال.

ثانياً فاني اشكك في حديث الجاكومي الذي رواه على لسان ضيو مطوك وتوت قلواك انهما سودانيان وانهما يتوقان للوحدة فذلك ما اغضب سلفاكير في وقت سابق عندما هتف بعض شباب قحت : (ما بنرجع الا الجنوب يرجع ) ذلك ان العودة للوحدة عند النخب الجنوبية تعتبر من المحرمات.

نتناول غداً باذن الله بعض عجائب اتفاق جوبا.

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صحيفة الانتباهة