شاهد بالفيديو : وفاة مدرب على أرض الملعب.. وانهيار نجله واللاعبين

وانتشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت الواقعة، حيث سقط مدرب نادي أهلي فارسكور، أكرم حفيلة، على أرض الملعب خلال المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث.
وتعرض المدرب وفق سكاي نيوز لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول، وحاول بعض اللاعبين إنعاشه، فيما صرخ البعض للمطالبة بالاتصال بالإسعاف بشكل سريع.
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