- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 7 أكتوبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
طالبت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من رعاياها إعادة النظر قبل السفر إلى السودان، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد، والكوارث الطبيعية والإرهاب والصراع المسلح والإضطرابات السياسية.
وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إخطار بالسفر إلى السودان من الدرجة الثالثة بسبب فيروس كورونا المستجد.
كما طالبت الوزارة من المسافرين إلى السودان التحقق من الظروف المناخية قبل السفر، بسبب إعلان الحكومة السودانية الطوارئ على إثر الفيضانات التي ضربت عدد من الولايات في السودان بما في ذلك الخرطوم.
كما حذرت من انتشار بعض جرائم الاختطاف والسطو المسلح، وسرقة المنازل والسيارات، إلى جانب بعض الجرائم الأخرى.
وأشارت إلى وقوع بعض الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية والمتعاطفين معهم على بعض المنشآت والمناطق التي يتردد عليها السياح.
وأضافت أنه يمكن أن تشهد البلاد تظاهرات بشكل مفاجئ، وقد تتدخل الشرطة لفض هذه التظاهرات، مستخدمة قنابل الغاز.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخارجية الأمريكية تطالب رعاياها بإعادة النظر قبل السفر للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.