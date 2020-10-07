إستمرار أزمة الدقيق والوقود بالجزيرة

أقر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم عدداً من محطات الوقود بمدينة مدني باستمرار أزمة الدقيق والوقود بالولاية.

وناشد الكنين الوزارات الاتحادية بإيجاد حلول لتخفيف معاناة المواطن الذي صبر ويستحق أن ينعم بانسياب الوقود والدقيق والغاز.