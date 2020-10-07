أقر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح اليوم عدداً من محطات الوقود بمدينة مدني باستمرار أزمة الدقيق والوقود بالولاية.
وناشد الكنين الوزارات الاتحادية بإيجاد حلول لتخفيف معاناة المواطن الذي صبر ويستحق أن ينعم بانسياب الوقود والدقيق والغاز.
وأعلن عن خطة محكمة لعدم تسرب الوقود عبر استخدام البطاقات الممغنطة، مشدداً على القوات النظامية العاملة في محطات الوقود بعدم استثناء أي عربة حتى لو كانت عربة الوالي شخصياً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر إستمرار أزمة الدقيق والوقود بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.