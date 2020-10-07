بابكر فيصل يلتقي دونالد بوث ويناقشان رفع العقوبات

رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل التقى بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة دونالد بوث بالمركز العام للتجمع الاتحادي بالخرطوم وفق صحيفة السوداني وبحسب مصدر، ناقش اللقاء رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والعديد من القضايا في الشأن السوداني وتداعيات الفترة الانتقالية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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