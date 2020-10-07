شاهد بالصورة.. قيادي بالوطني: (قليل من التضامن مع المعتقلين.. الظلم ليلته قصيرة)

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قال والي الشمالية الأسبق، عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني ياسر يوسف إن الظلم ليلته قصيرة في إشارة لمعتقلي النظام السابق والذين لم توجه لبعضهم تهماً حتى الآن.
وأطل ياسر بعد طول غياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورة جمعته برئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أنس عمر والذي هو معتقل الآن منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون توجيه تهمة له.
وقال ياسر رداً على سؤال الصحفي عطاف عبد الوهاب عن سبب نشر الصورة إنها (قليل من التضامن مع المعتقلين الذين طال حبسهم وتذكير بأن الظلم ليلته قصيرة).
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الصورة تعود إلى العام 2017 عندما ترأس ياسر بصفته وزيراً للدولة بالإعلام، قافلة إعلامية وثقافية إلى شرق دارفور وكان أنس والياً للولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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