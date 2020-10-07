أزهري وداعة الله: لن أكون طرفاً في وضع خلافي بالمريخ

أعلن المفوض الاتحادي لتسجيل هيئات الشباب والرياضة السابق، أزهري وداعة الله، عن رفضه العمل في لجنة الانتخابات التي تم انتخابها مؤخراً، وقال أزهري وداعة الله في تصريح لمصادر، إنه لن يكون طرفاً في وضع خلافي بالغ التعقيد.

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وأشار أزهري بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أنه لم تتم استشارته من الجهة التي قامت بالترشيح، وأنه كان من الأوفق ألا يتم ترشيح شخص داخل الجمعية العمومية حتى لا ندخل في إشكال قانوني، وأكمل “الأهم الكل يعلم أنا كنت قائداً للمبادرات لحلول قانونية توافقية، وبالتالي لا يستقيم أن أكون طرفاً في وضع خلافي معقد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)