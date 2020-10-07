رسمياً.. سموحة يعلن تعاقده مع أطهر الطاهر وقيده خلال ساعات

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام التعاقد بشكل رسمي مع أطهر الطاهر قائد منتخب السودان لكرة القدم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد، على أن يتم قيده خلال الساعات المقبلة بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد الصيفي استعداداً للموسم الجديد.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، قال عامر في تصريحات لبرنامج “صباحكم رياضة” عبر اثير الشباب والرياضة، أنه نجح في التعاقد مع أطهر الطاهر لتدعيم الجبهة اليمنى، لافتاً إلى وجود صفقة إفريقية أخرى في مركز المهاجم الصريح سيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)