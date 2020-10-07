أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام التعاقد بشكل رسمي مع أطهر الطاهر قائد منتخب السودان لكرة القدم، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد، على أن يتم قيده خلال الساعات المقبلة بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد الصيفي استعداداً للموسم الجديد.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، قال عامر في تصريحات لبرنامج “صباحكم رياضة” عبر اثير الشباب والرياضة، أنه نجح في التعاقد مع أطهر الطاهر لتدعيم الجبهة اليمنى، لافتاً إلى وجود صفقة إفريقية أخرى في مركز المهاجم الصريح سيتم إعلانها خلال الساعات المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. سموحة يعلن تعاقده مع أطهر الطاهر وقيده خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.