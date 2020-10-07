شاهد بالفيديو: مواطن سوداني يشكو ضيق العيش ويقول (طفع الكيل ياحمدوك)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني يشكو من ضيق العيش والضغوطات الأقتصادية التي يمر بها المواطن السوداني بجانب غلاء الأسعار الذي تسبب في هلع الكثير من المواطنين وجعلهم في حالة صراع دائم مع ضغوطات الحياة من أجل توفير جزء بسيط من متطلبات الأسرة.

وبحسب ماشاهدت محررة(أخبار الخليج 365) فقد كان الرجل يشكو حاله للحكومة السودانية ويوضح مدى المعاناة التي يمر بها منذ وقت خروجه إلى حين عودته إلى المنزل واصفاً شخصه (بالحرامي). وأضاف قائلاً (الناس الذى حلاتي ديل يعيشو كيف).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)