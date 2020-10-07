عاجل.. استئناف العمل بالميناء الجنوبي غداً الخميس

أعلن والي البحر الأحمر استئناف العمل بالميناء الجنوبي غداً الخميس مع إنشاء نقاط تأمينية جديدة. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني فإن محتجين، قاموا بإغلاق ميناء “بورتسودان الجنوبي” على البحر الأحمر، الاسبوع الماضي، رفضاً لـ “مسار الشرق”، الوارد ذكره في “اتفاق السلام” بالبلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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