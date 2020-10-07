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والي سنار يعلن بدء تنفيذ برنامج البناء لأربعة أشهر

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أعلن والي سنار الماحي محمد سليمان، شُرُوع حكومته في تنفيذ برنامج البناء لأربعة أشهر خلال أكتوبر الحالي يتم خلالها تقديم الخدمات الضرورية للمُواطنين عبر برنامج التركيز التنموي، وكشف رصد (300.000.000) جنيه للبرنامج.

 

وخاطب الوالي بحسب صحيفة الصيحة، احتفال القِوى الشعبية وتنسيقية لجان المُقاومة ومنظمة سنار جميلة بالتوقيع النهائي لاتفاق السَّلام، وأشاد باستجابة حركات الكفاح المُسلّح لنداء السلام وجُهُود المُفاوضين والوساطة، وقال إنّ التحدي الحقيقي يَكمن في المُحافظة على السلام ونشر السلم الاجتماعي لبناء دولة الحقوق والواجبات في وطن يسع الجميع.

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من جانبها، وصفت الجهات المنظمة للبرنامج وقوى الحرية والتغيير بمحلية سنار، توقيع الاتفاق بأنه مرحلة مفصلية لبداية تاريخ جديد، ودعوا حركتي الحلو وعبد الواحد للانضمام إلى مسيرة السلام والمُشاركة في بناء الوطن، وتعهّدوا بحراسة وحماية السلام عبر لجان المقاومة وقوى المجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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