“حمدوك” يؤكد دعمه للقضايا البيئية

أكد دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء دعمه للقضايا البيئية لارتباطها بالتنمية المستدامة والسلام.
وأشاد د. حمدوك خلال مخاطبته اليوم (الأربعاء)، بفندق السلام روتانا بإطلاق التقرير الأول لحالة البيئة و التوقعات البيئية للسودان 2020م.
وأشاد بإعداد التقرير، مؤمناً على أهميته لأنه يوفر معلومات لدعم متخذي القرار ومرجعاً فيما يلي الاهتمام بالبيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها والاستفادة منها للجيل الحاضر والأجيال القادمة في المستقبل.
وثمن حمدوك الشراكات الخارجية والداخلية لإعداد وتمويل التقرير بحسب (سونا)، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، والمزيد من الإسهامات الخارجية والمحلية للإسهام في القضايا المتعلقة بالبيئة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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