أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تعيين مدير جديد لإدارة مستشفى الزيتونة بعد أيلولتها للأوقاف، وقررت الوزارة في خطاب معنون لمدير المستشفى تكليف د. معتز الصادق إبراهيم، للقيام بمهام وأعباء المدير الطبي العام للمستشفى إلى حين إشعار آخر.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أصدر قراراً بالرقم 196 لسنة 2020 القاضي بأيلولة مستشفى الزيتونة أرضاً ومبنى لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كانت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد قد صادرت مستشفى الزيتونة التابع لمأمون حميدة، وأعلنت استرداد الأرض والمبنى لصالح حكومة السودان وإرجاعها للأوقاف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين مدير جديد لمستشفى الزيتونة بعد أيلولته للأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.