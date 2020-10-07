تعيين مدير جديد لمستشفى الزيتونة بعد أيلولته للأوقاف

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تعيين مدير جديد لإدارة مستشفى الزيتونة بعد أيلولتها للأوقاف، وقررت الوزارة في خطاب معنون لمدير المستشفى تكليف د. معتز الصادق إبراهيم، للقيام بمهام وأعباء المدير الطبي العام للمستشفى إلى حين إشعار آخر.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أصدر قراراً بالرقم 196 لسنة 2020 القاضي بأيلولة مستشفى الزيتونة أرضاً ومبنى لصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كانت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد قد صادرت مستشفى الزيتونة التابع لمأمون حميدة، وأعلنت استرداد الأرض والمبنى لصالح حكومة السودان وإرجاعها للأوقاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)