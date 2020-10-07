مجلس السيادة يطلب مُهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب الإقليم

وافق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة على المُهلة التي طلبها مجلس السيادة الانتقالي لتنفيذ مطالب الإقليم.

وقرر المجلس، رفع الإغلاق الجُزئي وتسهيل حركة النقل، فتح مينائي سواكن وبشائر لتصدير البترول، رفع المتاريس من بوابات الميناء الجنوبي، والإبقاء على الاعتصامات في كل المواقع حتى نهاية الفترة المُحدّدة، والتتريس حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما اُتفق عليه.

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وطبقاً لبيان بحسب صحيفة السوداني، طلب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التواصل مع رئيس المجلس الأعلى وطلب مُهلة 48 ساعة لتنفيذ المطالب.

وقال مُقرر مجلس نظارات البجا عبد الله أوبشار في تصريح، إن مجلس السيادة تواصل معهم وسيتم إرسال وفد مركزي في ظرف 48 ساعة، مُشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل في تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات التي أمّن عليها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، إيقاف مسار الشرق في جوبا والتجاوزات التي تمت في تعيين والي ولاية كسلا، مؤكدًا بحسب صحيفة السوداني، أنها أحد المطالب وعلى الحكومة أن توفي بالتزاماتها لخفض حِدة الاحتقان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)